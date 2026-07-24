Во Владимирской области требует ремонта еще один сломанный ангиограф

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Как сообщалось ранее, для ремонта сломанного ангиографа Горбольницы №4 власти Владимирской области разместили тендер на поиск подрядчика, который поставит новую рентгеновскую трубку взамен сломанной. Начальную стоимость запчасти и ремонтных работ оценили в 33 миллиона 738 тысяч рублей.

Однако закупка сорвалась по причине того, что УФАС признала обоснованными жалобы потенциальных поставщиков на ограничение конкуренции. Выбор поставщика пришлось отменить, а документацию приводить в порядок. Все это отсрочило ремонт ангиографа ГБ №4, а врачам пришлось временно переезжать в Муром, где также есть ангиографическая операционная в местном сосудистом центре.

Как оказалось, это не первый ангиограф в регионе с такой же поломкой. Почти одновременно с поиском запчасти для ГБ №4 власти региона разместили аналогичный тендер на точно такую же рентгеновскую трубку для ангиографа той же марки, но другой модели, на этот раз для нужд Областной клинической больницы.

Так, в ГБ №4 стоит ангиограф Azurion 3 M15, а в ОКБ - Azurion 7 M20. Начальная цена контракта оказалась копейка в копейку одинаковой с первым тендером для Горбольницы №4. Согласно документации, поставщик также обязан заменить сломанную рентгеновскую трубку в ОКБ. Однако и эта закупка сорвалась — на нее тоже подавали жалобы потенциальные поставщики, но не дожидаясь решения УФАС, Центр закупок Минздрава Владимирской области издал приказ о ее отмене.

Таким образом, владимирская медицина нуждается в ремонте сразу двух одинаковых ангиографов.