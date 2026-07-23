Врачи из ГБ №4 Владимира временно будут делать операции на сердце в Муроме

Фото: Минздрав Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, группа врачей отделения рентгенохирургических методов и диагностики Горбольницы №4 Владимира отправилась в Муром, где будет проводить операции на сердце до тех пор, пока в их медучреждении не починят ангиограф.

Дело в том, что в Муромском сердечно-сосудистом центре тоже есть современная ангиографическая операционная, где будут помогать людям с нарушениями ритма и проводимости сердца, острым инфарктом миокарда, хронической ишемической болезнью сердца. Тут же станут проводить диагностическую коронографию и стентирование коронарных артерий. При необходимости врачи даже смогут имплантировать электрокардиостимуляторы.

В Муроме в создавшихся условиях введен специальный график работы врачей, так что отделение будет работать круглосуточно, без перерывов и выходных. В связи с этим изменится и маршрутизация пациентов. Кстати, жить владимирские врачи будут на площадях, предоставленных Муромским педагогическим институтом.

Рентгеновскую трубку стоимостью около 33 миллионов рублей для ремонта ангиографа планировали купить еще в июле текущего года, но в ходе торгов из-за жалобы в УФАС определение поставщика отменили. Теперь тендер придется разыгрывать заново. Таким образом, ремонт дорогого оборудования застопорился.