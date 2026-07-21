Александр Авдеев попросил жителей Владимирской области не писать про атаки БПЛА

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Во Владимирской области в последнее время участились случаи прилетов БПЛА в жилые дома. В частности, 21 июля около шести утра беспилотник влетел в квартиру на одном из верхних этажей многоквартирного жилого дома во Владимире. К счастью, в этот момент в квартире никого не было, пострадавших нет. Тем не менее, из-за попадания беспилотника в здании начался пожар. Жильцов эвакуировали. Еще один похожий случай произошел 18 июля.

Официально власти не сообщают точные координаты мест падений БПЛА. Не делают этого и СМИ в силу официального запрета для них со стороны властей. Однако же простые граждане сообщают эту информацию в социальных сетях. И губернатор Владимирской области Александр Авдеев обратился к жителям региона с просьбой не делать этого.

"Прошу жителей не сообщать ни постами, ни комментариями точного места прилёта БПЛА, деталей атаки, не публиковать фото и видео. Эта информация помогает врагу, за её распространение предусмотрена ответственность", - написал он у себя в социальных сетях. Поможет ли это, покажет лишь время.