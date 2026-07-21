Во Владимире беспилотник вновь попал в жилой дом

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во Владимире произошло еще одно ЧП, связанное с беспилотником. 21 июля он влетел в квартиру на одном из верхних этажей многоквартирного жилого дома. К счастью, в этот момент в квартире никого не было, пострадавших нет.

Как сообщил губернатор Александр Авдеев, из-за попадания беспилотника в здание начался пожар. Он был локализован на площади около 25 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.

Жильцов эвакуировали. На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что 18 июля беспилотник также врезался в жилой дом, из нескольких квартир вылетели окна, в одной из них начался пожар. Пострадавших не было. Власти обещали помочь жильцам в восстановлении имущества.