Губернатор Авдеев: во Владимире завершили работы на месте падения БПЛА

. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил у себя в социальных сетях, что оперативные службы завершили работу на месте попадания БПЛА в многоквартирный дом. Он поблагодарил ликвидаторов последствий за чёткие, профессиональные действия. А также выразил признательность жильцам дома за "правильную реакцию". При этом глава региона добавил, что жители дома уже возвращаются в свои квартиры, что говорит о том, что опасности больше нет.

Тем не менее, губернатор уже дал установку по усилению мер безопасности на уровне региона, а также поручил властям областного центра восстановить пострадавший дом. Теперь чиновники должны оценить ущерб и после этого оказать жителям поддержку.

Напомним, что ЧП с попаданием БПЛА в один из домов города Владимира произошло утром 18 июля. После падения беспилотника в одной из квартир начался пожар. Но тот, видимо, был не очень сильным, так как представители МЧС быстро ликвидировали открытое горение. Тем не менее жильцы были эвакуированы, и им предлагалось на время эвакуироваться в пункт временного размещения.