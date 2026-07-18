Во Владимире беспилотник попал в жилой дом: в квартире начался пожар

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во Владимире произошло еще одно ЧП, связанное с беспилотником. Утром 18 июля он попал в многоквартирный дом. В одной из квартир начался пожар. Ликвидация открытого горения уже завершена.

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, жильцы были эвакуированы, на месте работает оперативная группа. По предварительным данным, пострадавших нет.

На место, кроме главы региона, выехал глава города Сергей Волков. Жильцам предложили эвакуироваться в пункт временного размещения. Полная эвакуация дома не потребовалась. Теперь властям предстоит оценить ущерб.

Напомним, что несколько дней назад беспилотник уже попадал в оконное остекление жилого дома, в квартире в это время никого не было.