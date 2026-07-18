Прокуратура контролирует оказание помощи владимирцам из-за атаки БПЛА

фото со страницы прокуратуры Владимирской области

Прокуратура Владимирской области держит на контроле соблюдение прав жителей областного центра после атаки украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом.

Напомним, что ночью 18 июля беспилотник влетел в дом и в одной из квартир начался пожар. Пострадавших нет. Жители были эвакуированы в пункты временного размещения. Сейчас власти оценивают нанесенный ущерб.

Надзорное ведомство контролирует оказание гражданам всесторонней помощи. На место происшествия выезжал прокурор города Владимира Алексей Грошенков.