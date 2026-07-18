Прокуратура контролирует оказание помощи владимирцам из-за атаки БПЛА

Прокуратура Владимирской области держит на контроле соблюдение прав жителей областного центра после атаки украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом.
Напомним, что ночью 18 июля беспилотник влетел в дом и в одной из квартир начался пожар. Пострадавших нет. Жители были эвакуированы в пункты временного размещения. Сейчас власти оценивают нанесенный ущерб.
Надзорное ведомство контролирует оказание гражданам всесторонней помощи. На место происшествия выезжал прокурор города Владимира Алексей Грошенков.