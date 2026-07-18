В Собинке пройдет всероссийский марафон "Земля спорта"

. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

18 июля в Собинке состоится региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Его главная цель – популяризация доступных видов спорта, приобщение к здоровому образу жизни и создание условий для активного досуга жителей сельских территорий и малых городов.

Региональный этап марафона представит насыщенную спортивную и культурно развлекательную программу. Участники смогут посетить мастер классы от профессиональных спортсменов наставников, сдать нормативы ГТО, посоревноваться в силовом экстриме, принять участие в состязаниях по волейболу и мини футболу, побороться за победу в семейных эстафетах, насладиться культурной программой и развлечениями для всей семьи.

Среди участников марафона – жители муниципальных образований, студенты и школьники, представители бизнес сообщества, а также все желающие.

А во Владимире в этот день пройдет фестиваль "Владимирская вишня" и День семьи.