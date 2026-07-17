Во Владимире пройдет фестиваль «Владимирская вишня» и День семьи

Этот уикенд обещает порадовать хорошей погодой. А, значит, самое время выйти из дома и посетить сразу несколько культурных мероприятий.
Самый вишневый праздник
Центральным событием этих выходных является традиционный фестиваль «Владимирская вишня. Он состоится 18 июля в 12 часов на улице Георгиевской.
На Спасском холме развернется «Чудо-град — вишневый сад», где для гостей будут работать интерактивные площадки, фотозоны, можно поучаствовать в мастер-классах, розыгрышах и конкурсах. Также здесь состоится концерт творческих коллективов и солистов города Владимира и области.
На улице Спасской можно будет увидеть реконструкцию танцев XIX века, также здесь состоятся мастер-классы по историческому, народному и современному танцу.
На смотровой площадке у памятника художнику будет организовано театральное представление, концерт и угощение вишней. На стоянке на улице Спасской шеф-повара будут готовить необычные блюда из вишни, также здесь будут торговать выпечкой и десертами из владимирской ягоды.
На улицах Георгиевская и Спасская в течение всего праздника будет работать ярмарка сувениров ручной работы от мастеров из Владимира, Шуи, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иваново, Москвы, Костромы, Тулы, Чувашии.
Кроме того, будут организованы экскурсии. С 12 до 16 часов — в Патриарший сад, а с 12 до 14 часов — по улице Георгиевской. Сбор группы — у входа в кафе «Блинчики».
Фестиваль национальных культур
В рамках Единого дня фольклора 18 июля состоится Областной фестиваль национальных культур. В дворике на Георгиевской с 12 до 16 часов вас ждет выставка декоративно-прикладного творчества, дегустация национальных блюд, национальные мастер-классы, выставка костюмов разных народов. Также здесь пройдет творческий концерт с участием представителей разных национальностей, гостям предложат поиграть в национальные игры. Традиционная культура 33 региона будет представлена мастерами Владимирского центра народного творчества.
В фестивале примут участие представители мордовской, башкирской, еврейской, казачьей национальных общественных организаций, а также Владимирской региональной общественной организации по сохранению финно-угорских народов.
Большие игры
18 июля в полдень в Центральном парке пройдет фестиваль спортивных и интеллектуальных игр. Жителей города ждет выступление воздушных гимнастов студии «ДенсАп», брейк-данс, кей-поп и хип-поп от центра субкультур «Доминант», йога от студии растяжки «Be.Stretch». Юные спортсмены из спортивной школы «Олимпиец» порадуют показательными выступлениями и открытыми мастер-классами по самбо и гимнастике. Также организаторы устроят полосу препятствий «Быстрее, выше, сильнее!» Здесь можно будет проверить себя на силу, скорость и ловкость, пройдя трассу с веселыми испытаниями и получить сладкий подарок. На интерактивных площадках с интеллектуальными играми предложат прокачать не только мышцы, но и логику. Победа будет за самыми сообразительными.
Семейный праздник на Студеной
18 июля в 14 часов на территории гастромаркета «Рынок на Студеной» состоится День семьи. В 14.10 гостей ждет выступление воспитанников школы воздушной гимнастики «Сильфида», а в 14.30 на сцену выйдет группа «Корпорация кавер FM». В 15 часов начнется развлекательная программа, ведущим которой станет Влад Гербера.
Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП
С 14 до 17 часов маленьких гостей праздника ждет игровая встреча с Дамблдором и Гарри из студии практического театра «Драм-тайм». Также будет работать зона интерактивных развлечений (теннис, бильярд, тир, крафтовые игры), аквагрим.
Компьютерная академия Топ превратит гастромаркет в настоящую лабораторию будущего! В программе – робототехника, VR-погружение и встреча с робособакой. С командой проекта «Лечу над миром» можно будет отправиться в VR-путешествия по Владимиру и Мурому.
База отдыха «Bunny park» привезет на праздник пушистых кроликов, а дом северной собаки — хаски. Для питомцев можно принести корм и другие необходимые вещи.
У детской площадки будет игровая зона лазертаг-клуба «Владимирская застава», на которой гостей ждут динамичные бои в высокотехнологичных аренах, безопасные лазерные бластеры и атмосферные локации с укрытиями и спецэффектами.
Не обойдется без мастер-классов. Всем желающим предложат расписать пряничную открытку (стоимость — 600 рублей), создать что-то интересное из стеклянной мозаики (стоимость от 600 до 1200 рублей в зависимости от формы), сделать гипсовую картину, слаймы, мыльные саше или порисовать на шопперах (стоимость от 600 рублей).
В 17 часов состоится пенная вечеринка, а в 18.20 — открытый кинопоказ «Тайна Коко». Завершится праздник в 20 часов DJ-сетом.
День приюта
Пушистый доброцентр «Дорога добра» продолжает проект «День приюта». 19 июля с 12 до 17 часов гостями станут кошки и котята, собаки и щенки из ковровского приюта "Верные сердца". Это одна из действующих организаций Владимирской области, занимающихся спасением, лечением и пристройством безнадзорных животных.
Жителей областного центра приглашают прийти и познакомиться с питомцами, поиграть с ними и пообщаться. Также здесь можно подробнее узнать о деятельности приюта, о его нуждах, а также оказать посильную помощь.
Всех желающих подарить тепло бездомышам ждут по адресу: Владимир, ул. Чайковского, 44-Б.