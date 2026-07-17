Во Владимире пройдет фестиваль «Владимирская вишня» и День семьи

Фото с сайта администрации города Владимира.

Этот уикенд обещает порадовать хорошей погодой. А, значит, самое время выйти из дома и посетить сразу несколько культурных мероприятий.

Самый вишневый праздник

Центральным событием этих выходных является традиционный фестиваль «Владимирская вишня. Он состоится 18 июля в 12 часов на улице Георгиевской.

На Спасском холме развернется «Чудо-град — вишневый сад», где для гостей будут работать интерактивные площадки, фотозоны, можно поучаствовать в мастер-классах, розыгрышах и конкурсах. Также здесь состоится концерт творческих коллективов и солистов города Владимира и области.

"Владимирская вишня". Фото с сайта администрации города Владимира.

На улице Спасской можно будет увидеть реконструкцию танцев XIX века, также здесь состоятся мастер-классы по историческому, народному и современному танцу.

На смотровой площадке у памятника художнику будет организовано театральное представление, концерт и угощение вишней. На стоянке на улице Спасской шеф-повара будут готовить необычные блюда из вишни, также здесь будут торговать выпечкой и десертами из владимирской ягоды.

На улицах Георгиевская и Спасская в течение всего праздника будет работать ярмарка сувениров ручной работы от мастеров из Владимира, Шуи, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иваново, Москвы, Костромы, Тулы, Чувашии.

На фестивале "Владимирская вишня" будет работать ярмарка мастеров. Фото с сайта администрации города Владимира.

Кроме того, будут организованы экскурсии. С 12 до 16 часов — в Патриарший сад, а с 12 до 14 часов — по улице Георгиевской. Сбор группы — у входа в кафе «Блинчики».

Фестиваль национальных культур

В рамках Единого дня фольклора 18 июля состоится Областной фестиваль национальных культур. В дворике на Георгиевской с 12 до 16 часов вас ждет выставка декоративно-прикладного творчества, дегустация национальных блюд, национальные мастер-классы, выставка костюмов разных народов. Также здесь пройдет творческий концерт с участием представителей разных национальностей, гостям предложат поиграть в национальные игры. Традиционная культура 33 региона будет представлена мастерами Владимирского центра народного творчества.

В фестивале примут участие представители мордовской, башкирской, еврейской, казачьей национальных общественных организаций, а также Владимирской региональной общественной организации по сохранению финно-угорских народов.

Большие игры

18 июля в полдень в Центральном парке пройдет фестиваль спортивных и интеллектуальных игр. Жителей города ждет выступление воздушных гимнастов студии «ДенсАп», брейк-данс, кей-поп и хип-поп от центра субкультур «Доминант», йога от студии растяжки «Be.Stretch». Юные спортсмены из спортивной школы «Олимпиец» порадуют показательными выступлениями и открытыми мастер-классами по самбо и гимнастике. Также организаторы устроят полосу препятствий «Быстрее, выше, сильнее!» Здесь можно будет проверить себя на силу, скорость и ловкость, пройдя трассу с веселыми испытаниями и получить сладкий подарок. На интерактивных площадках с интеллектуальными играми предложат прокачать не только мышцы, но и логику. Победа будет за самыми сообразительными.

Семейный праздник на Студеной

18 июля в 14 часов на территории гастромаркета «Рынок на Студеной» состоится День семьи. В 14.10 гостей ждет выступление воспитанников школы воздушной гимнастики «Сильфида», а в 14.30 на сцену выйдет группа «Корпорация кавер FM». В 15 часов начнется развлекательная программа, ведущим которой станет Влад Гербера.

На Дне семьи можно будет принять участие в мастер-классе по мозаике. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 14 до 17 часов маленьких гостей праздника ждет игровая встреча с Дамблдором и Гарри из студии практического театра «Драм-тайм». Также будет работать зона интерактивных развлечений (теннис, бильярд, тир, крафтовые игры), аквагрим.

Компьютерная академия Топ превратит гастромаркет в настоящую лабораторию будущего! В программе – робототехника, VR-погружение и встреча с робособакой. С командой проекта «Лечу над миром» можно будет отправиться в VR-путешествия по Владимиру и Мурому.

База отдыха «Bunny park» привезет на праздник пушистых кроликов, а дом северной собаки — хаски. Для питомцев можно принести корм и другие необходимые вещи.

У детской площадки будет игровая зона лазертаг-клуба «Владимирская застава», на которой гостей ждут динамичные бои в высокотехнологичных аренах, безопасные лазерные бластеры и атмосферные локации с укрытиями и спецэффектами.

Не обойдется без мастер-классов. Всем желающим предложат расписать пряничную открытку (стоимость — 600 рублей), создать что-то интересное из стеклянной мозаики (стоимость от 600 до 1200 рублей в зависимости от формы), сделать гипсовую картину, слаймы, мыльные саше или порисовать на шопперах (стоимость от 600 рублей).

Кадр из мультфильма "Тайна Коко".

В 17 часов состоится пенная вечеринка, а в 18.20 — открытый кинопоказ «Тайна Коко». Завершится праздник в 20 часов DJ-сетом.

День приюта

Пушистый доброцентр «Дорога добра» продолжает проект «День приюта». 19 июля с 12 до 17 часов гостями станут кошки и котята, собаки и щенки из ковровского приюта "Верные сердца". Это одна из действующих организаций Владимирской области, занимающихся спасением, лечением и пристройством безнадзорных животных.

Подопечные приюта "Верные сердца". Фото предоставлено БФ "Дорога добра".

Жителей областного центра приглашают прийти и познакомиться с питомцами, поиграть с ними и пообщаться. Также здесь можно подробнее узнать о деятельности приюта, о его нуждах, а также оказать посильную помощь.

Всех желающих подарить тепло бездомышам ждут по адресу: Владимир, ул. Чайковского, 44-Б.