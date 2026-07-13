Прокуратура Владимира контролирует помощь пострадавшим от падения БПЛА

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На место падения беспилотника во Владимире, где понадобилась эвакуация 39 человек, выехал главный прокурор города Виктор Михеев. При этом сама прокуратура взяла под контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотного летательного аппарата.

В прокуратуре повторили сведения, данные Правительством Владимирской области и губернатором региона Александром Авдеевым, о том, что в результате происшествия пострадавших нет. Также в надзорном ведомстве уточнили, что будут контролировать оказание людям всесторонней помощи.

Одновременно с этим Министерство региональной безопасности в своем канале в мессенджере MAX сообщило, что в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА. Так что по-прежнему следует соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств.

Напомним, что утром во Владимире произошло ЧП из-за падения беспилотника. Как сообщал губернатор Александр Авдеев, было повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. Власти говорят, что в квартире людей не было. Погибших и пострадавших нет. Были эвакуированы 39 человек, из них 8 детей.