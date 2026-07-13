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НовостиПроисшествия13 июля 2026 4:59

Во Владимире из-за падения беспилотника 39 человек эвакуировали из многоэтажки

Пострадавших нет
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимире произошло ЧП из-за падения беспилотника. Как сообщает губернатор Александр Авдеев, было повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. Место ЧП не уточняется.

Власти говорят, что в квартире людей не было. Погибших и пострадавших нет. Была проведена эвакуация 39 человек, из них 8 детей. Часть эвакуированных находятся в пункте временного размещения, остальные остановились у родных и близких.

Оперативные службы обследуют места падения частей БПЛА.