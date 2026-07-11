Фестиваль Дениса Мацуева в Суздале открылся оперой Прокофьева "Война и мир"

Фото со страницы губернатора Александра Авдеева в соцсетях.

10 июля в Суздале был дан старт летнему фестивалю Дениса Мацуева. И началось это грандиозное событие с оперы «Война и мир» под открытым небом. Посмотреть концерт, в котором были задействованы более 500 артистов, пришли около 3000 зрителей. Посетил мероприятие и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

"Получаю восторженные отзывы: подлинное искусство в подлинных исторических декорациях древнего города. У постановки блестящий творческий состав, и артисты выложились в полную силу", написал глава 33 региона, добавив, что 11 июля постановку повторно посмотрят и услышат ещё тысячи ценителей классической музыки.

Напомним, что опера является своеобразным двухдневным прологом к Летнему фестивалю Дениса Мацуева. Грандиозная музыкальная эпопея Сергея Прокофьева в постановке Астраханского театра оперы и балета использует костюмы, пошитые по рисункам XIX века из натуральных тканей, оригинальные мобильные декорации и графику, изначально рожденную в рукописных эскизах художника.

Опера "Война и мир". Фото со страницы фестиваля в ВК.

Зрители, видевшие спектакль, говорят, что он поражает масштабностью художественного воплощения и технических средств, но прежде всего впечатляет величием и глубиной прокофьевской партитуры, высочайшим исполнительским мастерством солистов, хора и оркестра.

Одной из главных идей постановки является представление патриотизма как нравственного долга, поступка во имя Отечества, как умение в решающую для Родины минуту подняться над личным и проникнуться чувством ответственности за судьбу народа.