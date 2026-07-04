В Суздале на фестивале Дениса Мацуева представят оперу «Война и мир»

Фото со страницы фестиваля в ВК.

Уже во второй раз в Суздале состоится крупнейший в стране фестиваль классической музыки под открытым небом – Летний фестиваль Дениса Мацуева.

Исполнители мирового уровня, ведущие коллективы, молодые виртуозы и звезды джазовой сцены будут выступать на фоне живописных пейзажей тысячелетнего города.

На защиту Отечества

Главное событие фестиваля состоится 10 и 11 июля в 21.00. На открытой сцене у Александровского монастыря будет представлена опера Сергея Прокофьева «Война и мир» по одноименному роману Льва Толстого в постановке Астраханского театра оперы и балета.

Как и в гениальном произведении русской классики, одной из главных идей постановки является представление патриотизма как нравственного долга, поступка во имя Отечества, как умение в решающую для Родины минуту подняться над личным и проникнуться чувством ответственности за судьбу народа.

Опера "Война и мир". Фото со страницы фестиваля в ВК.

Для оформления монументальной музыкальной эпопеи были созданы оригинальные мобильные декорации и графика, а также аутентичные костюмы по рисункам XIX века, погружающие зрителя в далекое прошлое и атмосферу тех событий. В главных партиях – звезды российской оперной сцены, солисты Большого и Мариинского театров и других ведущих оперных трупп страны. Грандиозная музыкальная эпопея Прокофьева предстанет под открытым небом в исторических декорациях Суздаля уникальным действом, в котором заняты более 500 артистов. Цена билета – от 3500 рублей.

Симфоническая программа

Симфоническую программу фестиваля можно будет услышать на территории Кремля. Начало всех концертов запланировано на 19 часов.

12 июля концертный марафон откроет выступление Дениса Мацуева с блистательными солистами-певцами Валентиной Феденовой, Агундой Кулаевой, Алексеем Татаринцевым и Алексеем Тихомировым, Академическим Большим хором «Мастера хорового пения» и Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. В программе – произведения Бетховена. Цена билета – от 1500 рублей.

13 июля к артистам, уже выходившим на сцену днем ранее, присоединится скрипач Павел Милюков и солист Ильдар Абдразаков. В программе: произведения Бетховена, Чайковского, Шостаковича. Цена билета – от 1500 рублей.

14 июля в Суздале выступит Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Василисы Маркиной, а также солисты Марсель Тадокоро (фортепиано), Джордж Харлионо (фортепиано), Стефания Поспехина (скрипка), Александр Колесников (скрипка), Александр Рамм (виолончель). В программе: произведения Дворжака, Сен-Санса, Массне, Чайковского, Мендельсона. Цена билета – от 700 рублей.

Денис Мацуев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

15 июля на сцену вновь выйдет Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, но под управлением Олега Худякова, солисты Денис Мацуев, Борислав Струлёв (виолончель), Александр Бахарев (труба), а также стипендиаты фонда «Новые имена» Полина Ерёмина (фортепиано), Андрей Пережогин (скрипка), Эмир Закариа (фортепиано). В программе: произведения Рахманинова, Веняевского, Баха, Цфасмана, Шостаковича. Цена билета – от 1000 рублей.

16 июля зрителей ждет выступление Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Алексея Рубина. Солисты – Денис Мацуев (фортепиано) и Хибла Герзмава (сопрано). В программе: Шуман, а также арии и увертюры из опер Верди, Пуччини, Чилеа, Беллини. Цена – от 9 тысяч рублей.

Певица Хибла Герзмава. Фото: Михаил ПАТЛИС. Перейти в Фотобанк КП

17 июля на сцене также выступит Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, Денис Мацуев (фортепиано), Кристоф Барати (скрипка). В программе: Щедрин, Брух, Римский-Корсаков, Рахманинов. Билеты проданы, но возможно позже появятся дополнительные.

18 июля на сцену выйдет Страдивари-ансамбль под руководством дирижера и солиста Лоренца Настурика-Гершовичи (скрипка). В программе:

Чайковский, Пьяццолла. Цена билета – 1000 рублей.

Камерная музыка и джаз

По традиции, особое место в фестивальной программе займут вечера камерной музыки и джаза на сцене «Зарядье».

16 июля в 17.00 пройдет вечер камерной музыки. На сцене выступят Олег Худяков (фортепиано), Стефания Поспехина (скрипка) и Александр Рамм (виолончель). Они исполнят произведения Шуберта и Дворжака. Вход свободный.

16 июля в 22.00 зрители услышат латино-джаз и кубинские ритмы. На концерте выступят: Полина Орбах (вокал), Антон Румянцев (саксофон), Виталий Головнёв (труба, США), Михаил Иванов (фортепиано), Андрей Иванов (контрабас), Овер Серрано (барабаны, Куба), Йоэль Гонсалес-Портилья (перкуссия, Куба). Вход свободный.

17 июля в 17.00 вновь состоится концерт камерной музыки. На сцену выйдет Государственный струнный квартет имени Глинки, а также Марсель Тадокоро (фортепиано). В программе: Веберн, Франк. Вход свободный.

17 июля в 22.00 зрители вновь смогут окунуться в атмосферу джаза. На концерте выступит проект MB Electric Jazz в составе: Армир Ли (саксофон, США), Анастасия Родная (вокал), Антон Баронин (фортепиано), Владимир Кольцов-Крутов (контрабас), Давид Ткебучава (барабаны). Вход свободный.

18 июля в 17.00 пройдет третий концерт камерной музыки. На сцене выступят Павел Милюков (скрипка), Борислав Струлёв (виолончель), Филипп Копачевский (фортепиано), Игорь Фёдоров (кларнет). В программе: Мендельсон, Пуленк, Розенблат. Вход свободный.

18 июля в 22.00 заключительный вечер джаза. На нем выступит Мариам Мерабова и группа «Мирайф». Вход свободный.

19 июля в 19.00 состоится закрытие фестиваля. Оно пройдет у Кремля. На нем выступят Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина, а также солисты Денис Мацуев (фортепиано), Борислав Струлёв (виолончель), Екатерина Мочалова (домра), Андрей Иванов (контрабас), Софья Тюрина (саксофон), София Виланд (флейта), Давид Ткебучава (барабаны), Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог), Мари Карне (вокал). В программе: импровизации и джазовые фантазии на темы Грига, Хачатуряна, Римского-Корсакова, Баха, Мусоргского, Бородина, Болинга, авторские композиции Андрея Иванова и Дениса Мацуева и другие. цена – от 1500 рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Специальную событийную программу фестиваля, которая превратит древний город в открытую культурную площадку и объединит музыку, литературу, историю и искусство, подготовил Владимиро-Суздальский музей-заповедник. В течение десяти дней гостей ждут обзорные и тематические экскурсии, детские программы с музыкальными мастерскими и творческими лабораториями, а также серия встреч с современными писателями и поэтами, подготовленная совместно с Союзом писателей России.