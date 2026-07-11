Во Владимире проекты строительства двух мостов вынесли на обсуждение

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Администрация города Владимира вынесла на общественное обсуждение проекты изменений в Генплан города и городские правила землепользования и застройки. Касаются они возможного строительства мостов через реку Клязьму, которые планируют построить уже несколько лет.

Напомним, что еще в октябре 2025 года Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области разместило два схожих тендера на сайте Госуслуги. В них искались подрядчики, которые должны были выполнить предпроектные работы, касающиеся строительства во Владимире дорог с мостами через Клязьму в районе Мостостроя и Суздальского проспекта. Работы были сделаны и вот теперь их выносят на обсуждение.

По представленным на сайте городской администрации проектам можно сделать вывод, что одна дорога свяжет Суздальский проспект и трассу "Ладога- Лунево" (ее протяженность составляет ориентировочно 2,93 км), а вторая протянется от улицы Мостостроевской до дороги "Владимир – Улыбышево - Коняево" (протяженность - 5,43 км).

Ознакомиться с проектами и внести свои предложения можно в городском управлении архитектуры и строительства. Последнее располагается на Октябрьском проспекте, 47. Нужно будет подняться на пятый этаж и пройти в кабинет №529.