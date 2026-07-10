Экс-вратарь московского "Спартака" посетил Гусевской хрустальный завод

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Российский футбольный союз заказал у Гусевского хрустального завода новый кубок России взамен того, который разбился в мае. Напомним, что это произошло после победы "Спартака над "Краснодаром". Игрок красно-белых Пабло Солари поднял трофей над головой и от него отвалилась крышка и дно.

На сегодняшний день уже изготовлены хрустальные части кубка. За работой наблюдали футболисты футболисты Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Александр Самедов и Артем Ребров. Они смогли сами поучаствовать в выдувании некоторых деталей и поняли, насколько это тяжелый труд, сообщает ТАСС.

Надо отметить, что на заводе изготовят два кубка. Один останется у "Спартака", другой получат победители турнира сезона-2026/27.