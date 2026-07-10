Подрядчика, ремонтирующего школу №33 во Владимире, попросили ускориться

скрин с видео из социальных сетей Сергея Волкова

Во Владимире продолжается капитальный ремонт пяти школ (№8, 25, 31, 33, 43) и детского сада №34. На работы были выделено около 400 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

10 июля глава города Сергей Волков проинспектировал ход работ в школе №33. Работы там начались позже, чем на остальных объектах, поэтому процент готовности небольшой. В июне он составлял всего 8 процентов.

В ходе осмотра подрядчика попросили увеличить темп работы и привлечь дополнительные бригады для строгого соблюдения графика. Школу необходимо сдать до 30 октября.

Помимо капитального ремонта самого здания, на территории школы будет полностью обновлена спортивная площадка.