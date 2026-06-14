Три владимирские школы, закрытые на капремонт, готовы на 80 процентов

Фото с сайта администрации Владимира.

Во Владимире полным ходом идет капитальный ремонт пяти школ (№8, 25, 31, 33, 43) и детского сада №34. На работы были выделено около 400 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.

Напомним, что в шести учреждениях необходимо отремонтировать фундамент, цоколь и отмостки, кровлю, помещения, заменить окна и двери, привести в порядок фасады, входные группы, лестницы, систему отопления и вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, слаботочных систем и систем пожаротушения. Также предусмотрено более 54 миллионов рублей на обновление мебели и закупку современного оборудования.

На сегодняшний день сроки ремонта трех школ не вызывают опасений.

- Готовность больше 80 процентов у нас в школах №8, №31, №43. В последней ремонтные работы почти завершены. Планируется, что эти учреждения будут сданы до конца лета, и 1 сентября ребята попадут в обновленные помещения. Из-за того, что в школах №33 и №25 и детском саду №34 несколько раз проводились торги, работы там начались позже. Поэтому сроки завершения там – до 30 октября, - сообщила в эфире канала «Губерния-33» и.о. начальника городского управления образования Наталья Китаева.

На днях темп работ в школах №8 и №33 оценил глава города Сергей Волков. На первом объекте подрядчик демонтировал старые школьные покрытия, обновил трубы отопления, водоснабжения, канализации. Рабочие покрасили помещения, устанавливают новые окна и двери. Однако проблемы возникли на кровле здания. Во время дождей она протекает, вода попадает на третий и второй этажи. В ближайшее время состояние крыши оценят эксперты, после чего планируется корректировка видов ремонтных работ.

Сергей Волков лично проверил ход работ в двух школах. Фото с сайта администрации Владимира.

А вот в школе №33 полноценный ремонт еще не начался, сейчас там демонтируются полы в помещениях, деревянные окна, керамическая плитка и инженерные коммуникации. Степень готовности – всего 8 процентов. Власти намерены контролировать работы на данном объекте.

К слову, в следующем году капитальный ремонт будет проведен в школе №15 и детском саду №31.

- Сейчас начинается отбор в федеральную программу на 2028-2029 года. Поэтому мы уже готовим заявки, которые будем подавать в Министерство образования региона, - подчеркнула Наталья Китаева.