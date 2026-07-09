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НовостиЗвезды9 июля 2026 8:22

Фестиваль Дениса Мацуева в Суздале откроется оперой "Война и мир"

Летний фестиваль пройдет с 10 по 19 июля
Виктория СУХОВА
фото со страницы фестиваля Дениса Мацуева в ВК

фото со страницы фестиваля Дениса Мацуева в ВК

Уже завтра, 10 июля, состоится первый концерт в рамках фестиваля Дениса Мацуева. В 21.00 на открытой сцене у Александровского монастыря будет представлена опера Сергея Прокофьева «Война и мир» по одноименному роману Льва Толстого в постановке Астраханского театра оперы и балета.

Для оформления монументальной музыкальной эпопеи были созданы оригинальные мобильные декорации и графика, а также аутентичные костюмы по рисункам XIX века. В главных партиях – звезды российской оперной сцены, солисты Большого и Мариинского театров и других ведущих оперных трупп страны. Грандиозная музыкальная эпопея Прокофьева предстанет под открытым небом в исторических декорациях Суздаля уникальным действом, в котором заняты более 500 артистов.

Официальное открытие пройдет 12 июля. Для зрителей подготовили симфоническую программу. В последующие дни можно будет услышать камерную музыку и джаз. С подробной программой можно ознакомиться здесь.