Заместителем главы города Владимира по ЖКХ стал Михаил Голубев

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Глава города Сергей Волков продолжает обновлять команду.

С 7 июля в должности его заместителя будет трудиться Михаил Голубев. В его ведении — жилищно-коммунальное хозяйство, экология и работа ключевых муниципальных предприятий: «Владимирводоканал», «Зеленый город» и «Центр управления городскими дорогами».

В результате перераспределения обязанностей между заместителями главы администрации с сегодняшнего дня замглавы Александр Шаров будет курировать вопросы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также работу муниципальных учреждений «Управление наружной рекламы и информации» и «Служба сопровождения муниципальных реестров и оказания муниципальных услуг».

А Алексей Суровцев приступил к обязанностям начальника управления муниципального контроля. Исполняющим обязанности начальника управления территориальной безопасности назначен Михаил Миронов.

Ранее мы сообщали о том, что новым заместителем главы администрации города Владимира по безопасности назначен Евгений Уколов.