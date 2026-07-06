Во Владимире заместителем главы горадминистрации назначен Евгений Уколов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, с 3 июля текущего года новым заместителем главы администрации города Владимира назначен Евгений Алексеевич Уколов, которому поручено курировать вопросы гражданской защиты населения, а также взаимодействия с административными органами, органами госконтроля и территориальной безопасности. Кроме того, он же займется вопросами муниципального контроля и административной комиссии.

До своего назначения Евгений Уколов занимал должность заместителя начальника УМВД России по Владимирской области — начальника следственного управления.

Кроме того, 3 июля последний день отработал в своей должности начальник управления территориальной безопасности и муниципального контроля Алексей Суровцев. Дело в том, что отныне это подразделение мэрии разделили пополам. Алексей Суровцев стал начальником управления муниципального контроля, а главой управления территориальной безопасности назначен Михаил Миронов.