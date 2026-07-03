Владимирская область получит 3 млн рублей на реализацию родительских инициатив

Фото пресс-службы Общества «Знание».

Правительство Владимирской области сообщает, что всероссийский родительский комитет подвёл итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ. Его организатором выступило Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Среди победителей оказались четыре проекта из Владимирской области. Они выиграли в направлениях «Духовно-нравственное воспитание», «Трудовое воспитание», «Экологическое воспитание» и «Социализация подростков группы риска».

В областном Правительстве уточнили, что гранты на сумму более 2,91 миллиона рублей получат следующие образовательные учреждения нашего региона:

- средняя школа №15 города Мурома на реализацию проекта «Медийный семейный цех «РадиоВО»;

- средняя школа №23 города Коврова на реализацию проекта «Почувствуй вкус жизни»;

- Воршинская средняя школа Собинского округа на проведение Семейного экологического фестиваля «Идеи для творчества берём у природы»;

- средняя школа №3 города Вязники на проведение Семейного арт-фестиваля.

Согласно правилам конкурса все эти проекты должны быть реализованы до 15 ноября 2026 года.

Кстати, не так давно мы писали, что у владимирской школы №6 хотят установить еще один памятник героям СВО. Инициатором его установки является Управление Росгвардии по Владимирской области.