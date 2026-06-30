У владимирской школы №6 хотят установить еще один памятник героям СВО

Школа №6. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимире, как выяснилось, появится сразу несколько памятников, посвященных погибшим участникам специальной военной операции.

Первый, как уже было ранее известно, представляет собой боевую группу в составе командира-штурмовика, снайпера и оператора дронов. Его планируют установить в этом году в сквере за Домом культуры молодежи, поскольку именно оттуда долгое время отправляли бойцов за ленточку. Сейчас на памятник ведется сбор средств.

Но, как оказалось, это будет не единственный памятник. Второй монумент поставят перед средней школой №6. Инициаторами его установки выступили бойцы и командиры СОБР «Сунгирь» и ОМОН «Невский», а также руководство регионального управления Росгвардии и семьи погибших.

- В этой школе учился майор полиции из СОБР «Сунгирь» Михаил Родионов, который героически погиб в начале специальной военной операции в марте 2022 года. Несколько лет назад в школе была открыта памятная доска. В администрацию обратились сотрудники Росгвардии с просьбой увековечить память героев СВО. Перед установкой памятника необходимо провести благоустройство перед школой, - рассказала официальный представитель мэрии Юлия Жирякова.

Ранее, выступая на заседании рабочей группы по установке памятника, старший оперуполномоченный по особо важным делам СОБР «Сунгирь» регионального управления Росвардии Андрей Дивеев сообщал о том, что проект монумента уже разработан. Его автором является владимирский скульптор Илья Шанин.

Памятник впечатляет своим масштабом и деталями. Его высота составляет три метра, ширина с постаментом - три с половиной метра, высота фигур бойцов - два метра. Полированная гранитная плита-основание, будет устроена на фундаменте. В центре композиции – фигуры участников СВО в специальной экипировке, один из них в левой руке держит шлем, другой автомат АК- 103.

Проект памятника. Фото со страницы фонда Открытые сердца в ВК.

- Проект уже разработан. Часть необходимой суммы собрана. Из 16 миллионов на счет благотворительного фонда «Открытые сердца» поступило уже 6 миллионов рублей, - рассказывал в апреле Андрей Дивеев.

Установить памятник у шестой школы планируют в следующем году. Главное, чтобы удалось собрать деньги.

А к 9 мая 2029 года в Военно-патриотическом сквере хотят поставить мемориал участникам всех локальных конфликтов.

В мэрии подчеркивают, что власти изначально планировали установить сразу несколько памятных объектов в честь участников специальной военной операции.