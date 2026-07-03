ВлГУ вошел в ТОП-20 университетов страны по направлению "Образование"

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Правительство Владимирской области со ссылкой на издание "Интерфакс" сообщает, что Владимирский государственный университет вошёл в ТОП-20 лучших вузов России по направлению «Образование». В 2026 году ВлГУ занял 15-16 места, разделив их с Нижегородским государственным университетом имени Н.И.Лобачевского (НИУ). Оба университета набрали 890 баллов.

При этом это не единственный успех опорного вуза Владимирской области. Например компания SuperJob провела исследование, выясняя уровень зарплат выпускников российских вузов, работающих в сфере экономики и финансов. И выяснилось, что по доходам выпускников ВлГУ занимает 18 место в рейтинге лучших вузов России.

Напомним, что во Владимирском государственном университете уже вовсю идет приемная кампания для абитуриентов. Получить образование по ее итогам смогут более 8 тысяч человек. Бесплатных мест около двух тысяч. Приоритет, как и в прошлом году, отдадут техническому, педагогическому, инженерному и IT-направлениям, то есть тем специальностям, на которые сегодня самый высокий спрос.