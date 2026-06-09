ВлГУ подготовил около 2 тысяч бюджетных мест для поступления

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Уже через неделю, 20 июня, во Владимирском государственном университете начнется приемная кампания для абитуриентов. Получить образование смогут более 8 тысяч человек.

Конечно, большинство выпускников хочет поступить бесплатно, но такую возможность получат лишь около двух тысяч человек. Приоритет, как и в прошлом году, отдадут техническому, педагогическому, инженерному и IT-направлениям, то есть тем специальностям, на которые сегодня самый высокий спрос.

Вуз предлагает больше 200 образовательных программ подготовки по специальностям разных уровней образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, среднее профессиональное образование.

Если говорить о бакалавриате, то больше всего бюджетных мест выделили на направление «строительство» - 78 мест, на втором месте – «архитектура» (35 мест), на третьем – «информатика и вычислительная техника», «информационные системы и технологии», «прикладная информатика» и «программная инженерия» (по 30 мест).

Среди педагогических специальностей тоже высокий конкурс. Бесплатно получить профессию учителя смогут от 13 до 22 студентов в зависимости от выбранного предмета. Однако на дошкольное и начальное образование бюджетных мест нет, здесь предлагают лишь учиться на заочной форме или заочной с применением дистанционных технологий. Сделать это смогут 30 и 60 студентов соответственно.

Сложнее всего бесплатно будет поступить на такие направления, как конструирование и технология электронных средств» -14 мест, «педагогическое образование (педагог-хореограф)» - 13 мест, «журналистика» - 11 мест, «почвоведение», «реклама и связи с общественностью», «туризм», «хореографическое искусство», «реставрация» (по 10 мест).

Если говорить о специалитете, то бюджетные места есть по направлениям «информационно-аналитические системы безопасности» - 19 мест, а также «педагогика и психология девиантного поведения» - 22 места.

А теперь об очном контрактном обучении. Цены начинаются от 89 тысяч и заканчиваются 323 тысячами. Самыми «золотыми» направлениями являются: «реставрация» и «хореографическое искусство», за обучение придется отдать 363 700 рублей.

КОНКРЕТНО

Сроки приемной кампании: 20 июня – 25 июля 2026 года.

Документы можно будет подать в пять вузов единовременно лично в приемной комиссии или через портал Госуслуг. Максимальное количество направлений, которое можно будет указать в каждом из вузов - пять (считается и бюджет, и платное). Рядом с каждым из них необходимо будет поставить приоритет зачисления.

При зачислении оригинал документа об образовании не понадобится. Зачисление будет происходить при наличии заявления о согласии. Последний день приёма согласий на зачисление для приоритетного этапа – 1 августа 12 часов, для основного этапа – 5 августа.

В этом году в день издания приказов о зачислении нельзя будет отозвать согласие на зачисление, заявление о приёме или отказаться от зачисления.