В Киржачском округе в результате ДТП поврежден головной вагон электрички

Фото: УМВД России по Владимирской области

Московская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» сообщила новые детали дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 1 июля в 6.54 на перегоне между Киржачом и Александровом.

Как оказалось, авария произошла на железнодорожном переезде между станциями Киржач и Бельково. По информации МЖД, электропоезд №6414, ехавший от станции Куровская до станции Александров, столкнулся с автомашиной «Форд Транзит». Машинист заметил автомобиль на путях и применил экстренное торможение, однако расстояния для полной остановки состава не хватила, и столкновения избежать не удалось.

В результате, помимо машины, был поврежден головной вагон электрички, в связи с чем к месту аварии был направлен вспомогательный локомотив. Пока оказывалась техническая помощь, было задержано несколько пригородных поездов.

Напомним: по сведениям регионального Управления Госавтоинспекции, 54-летний водитель малого автобуса «Форд Транзит» выехал под красный сигнал семафора, в результате чего автобус оказался разбит, а водителя увезли в больницу. По предварительным данным, в итоге обошлось без серьезных травм.

По факту ДТП в ГАИ проводится проверка.