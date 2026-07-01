В Киржачском округе один человек пострадал в ДТП с автомобилем и электричкой

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 1 июля на 13 километре железнодорожного перегона «Киржач-Александров».

По предварительным данным, 54-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» выехал на железнодорожные пути под красный сигнал семафора, в результате чего столкнулся с электропоездом, которым управлял 35-летний машинист.

В результате ДТП автолюбитель получил травмы, врачи «скорой помощи» доставили его в больницу. По факту произошедшего проводится проверка. Информация уточняется.