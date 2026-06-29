Прокурор Владимирской области Иван Грибов официально покинул должность

Иван Грибов Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На официальном сайте правовой информации России опубликован указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2026 года, которым производятся изменения в ряде прокуратур регионов.

Данным указом Иван Владимирович Грибов, являвшийся до настоящего времени прокурором Владимирской области, назначен прокурором Республики Башкортостан с освобождением от занимаемой должности. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Кто сменит Ивана Грибова пока официально не сообщается, однако сам он заметил, что человек, которого могут назначить в регион, уже знаком с Владимирской областью и имеет опыт работы в местных условиях. Тут же возникли слухи, что этим человеком может стать Юлия Калистова — бывший первый замглавы надзорного ведомства Владимирской области, которая сейчас трудится на должности Амурского бассейнового природоохранного прокурора. Однако нельзя исключать и другие варианты. Например, бывший заместитель прокурора Владимирской области Андрей Жугин сейчас возглавляет надзорное ведомство Ивановской области и также имеет шанс вернуться обратно. Возможны и другие кандидатуры.

Пока Генпрокуратура России не назначила временного исполняющего обязанности прокурора Владимирской области, однако, вероятнее всего, им станет Виктория Дмитренко, занимающая должность первого заместителя главы надзорного ведомства.