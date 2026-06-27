Прокурор Владимирской области Иван Грибов подвел итоги работы в регионе

Иван Грибов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Со дня на день занимавший три года пост прокурора Владимирской области Иван Грибов может уехать в другой регион. Перед отъездом он собрал владимирских журналистов, чтобы поблагодарить за совместную работу, а также в последний раз ответить на самые разные вопросы.

Особенность региона

Иван Грибов приехал к нам из Псковской области, где также был руководителем облпрокуратуры. Он признался, что во Владимире дел оказалось в два раза больше, ведь и сам регион крупнее. При этом он отметил важную особенность местных жителей.

- Нужно отдать должное — население не молчит о каких-то проблемах. Как только что-то происходит в регионе, мы получаем сигналы от людей и от СМИ. Достаточно быстро возникает реакция в обществе на какие-то сложности, проблемы. Все это происходит более открыто, - поделился Иван Грибов.

Для конкретных примеров областной прокурор привел историю с нехваткой лекарств, которую поднимали именно обычные жители Владимирской области. Еще один пример: бардак на федеральных трассах Р-132 и М-7 минувшей зимой, когда дороги бросили чистить в разгар снегопадов.

- Мы же тоже получили сигнал от людей, что у нас на трассе этот бардак, и пришлось менять компанию, которая занимается ее обслуживанием. Это тоже был сигнал с земли. А вообще людей в основном заботят бытовые, обычные вопросы: ЖКХ, плохо работающие управляющие компании, дороги, освещение, - отметил глава надзорного ведомства.

На вопрос, чем ему запомнится работа во Владимирской области, Иван Грибов привел житейский пример, когда оставшемуся без ноги бойцу СВО дали не то средство реабилитации, закрыв вопрос формально. Но благодаря прокуратуре человек получил необходимое медизделие.

- Вроде бы простой вопрос, но у меня он в памяти останется, потому что мы помогли человеку. Сколько строек мы брали на себя. Мы не должны ими заниматься, а приходилось, по-русски говоря, дожимать: состыковывать подрядчиков, поставщиков, хотя мы же не заказчики в этих вопросах, - улыбнулся Иван Грибов.

Выступление Ивана Грибова на коллегии областной прокуратуры в июле 2025 года. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Чего лишился прокурор

Впрочем, глава ведомства признался, что увезет с собой и некоторое чувство незавершенности. Например, в истории с обманутыми дольщиками не удалось еще решить судьбу одного дома. Однако он заметил, что будет следить за развитием этих событий, пусть уже и со стороны.

Говоря о том, что бы он посоветовал возможному преемнику, Иван Грибов ответил просто.

- Лучше войти в проблему, несмотря на то, что она тебе, быть может, не выгодна, не популярна. Но это лучше, чем находится в стороне. Это, скажем так, принципиальный посыл — не быть в стороне, - уточнил Иван Грибов.

Также областной прокурор заметил, что человек, который может прибыть на его место, вполне вероятно, уже знаком с регионом и имеет опыт того, как себя вести и что здесь делать. Однако помимо чисто служебных задач, он посоветовал бы обратить внимание на историческое наследие, от которого получает удовольствие любой житель России, приехавший во Владимирскую область.

- Посмотреть Успенский и Дмитриевский соборы, храм Покрова на Нерли. Походить по Суздалю, поехать в Юрьев-Польский, в Александровскую слободу, в Муром, Гороховец. У нас богатейшие наследие, и этим можно просто наслаждаться. Я считаю, что это бесценный фактор, который мы, живя здесь, не всегда ценим. А вот уезжая отсюда, конечно, понимаешь, что ты этого лишаешься, - резюмировал областной прокурор.

Перевод

Еще один важный итог: в непростое время удалось сохранить коллектив и даже еще больше его сплотить. Поэтому, говоря о том, заберет ли он кого-то с собой в другой регион, Иван Грибов заметил, что в прокуратуре вообще не принято привозить с собой большие команды.

- У нас не приветствуется, когда приезжаешь, увольняешь 20 человек и 20 человек ставишь на места. Потому что все-таки люди работают не просто так, посвятили работе жизнь. Руководителю нужно уметь работать с теми, кто есть на месте, - подытожил Иван Грибов.

Он добавил, что пока не читал, что пишут о нем в башкирской прессе, и не знает, как там встречали Игоря Пантюшина, который тоже был переведен в Уфу из Владимира.

- Но если меня туда направят, буду вторым, - смеется областной прокурор. - Понятно, что каждый коллектив по-разному встречает нового руководителя.

Напоследок Иван Грибов еще раз поблагодарил всех за работу. По его словам, пока документ о переводе не поступил, но на практике такие вещи могут происходить быстро.