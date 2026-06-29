Губернатор Александр Авдеев примет участие в выборах в Госдуму

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28 июня съезд партии «Единая Россия» утвердил кандидатов, которые представят партию на думских выборах.

На выборах депутатов Государственной думы IX созыва правящую партию в нашей области представят: Игорь Игошин (по одномандатному округу № 83), Григорий Аникеев (по одномандатному округу № 84), Алексей Говырин, Наталья Денисова и Олег Шабуневич – по общерегиональному партийному списку.

Возглавить список доверили губернатору Александру Авдееву.

Надо отметить, что на своей-пресс-конференции глава региона заявлял, что не планирует идти в Госдуму и намерен работать во Владимирской области как минимум 15 лет, если, конечно, его поддержат жители.