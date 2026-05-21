НовостиОбщество21 мая 2026 11:28

Губернатор Авдеев заявил, что не боится участвовать в следующих выборах

Глава региона подчеркнул, что у него еще работы лет на 15
Виктория СУХОВА
21 мая губернатор Александр Авдеев провел пресс-коференцию. Там ему задали вопрос, готов ли он участвовать в следующих губернаторских выборах и будет ли баллотироваться в депутаты Госдумы.

Глава региона отметил, что переходить в Госдуму он не собирается, он уже был там "против своей воли", тем не менее получил во время этой работы бесценный опыт. Что же касается следующего губернаторского срока, то Авдеев отметил, что не боится идти на выборы, как и не боялась Светлана Орлова.

- Если меня поддержат жители области и Президент, то у меня работы здесь еще лет на 15, - подчеркнул Александр Авдеев.