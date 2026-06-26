Власти Владимирской области прорабатывают прямые поставки бензина перевозчикам

. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области пока не стабилизировалась ситуация с топливом. Жители региона до сих пор жалуются на отсутствие топлива и огромные очереди на заправки. Страдают не только автомобилисты, но и перевозчики.

Те перевозчики, которые работают по нерегулируемому тарифу, грозятся поднять плату за проезд уже с июля. Однако власти стараются их переубедить.

- Прорабатывается возможность поставки бензина напрямую перевозчикам с баз, - сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Олег Табунщик.

Когда же разрешится проблема, неизвестно. Сроков в министерстве транспорта и дорожного хозяйства не называют.