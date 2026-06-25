Владимирские перевозчики хотят поднять цены на проезд из-за дефицита бензина

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Ситуация с бензином во Владимирской области остается сложной. Из-за дефицита топлива цены на него взлетели, поэтому водителям несколько раз в день приходится колесить по городу, чтобы найти приемлемый вариант.

Жители областного центра начали всерьез беспокоиться о том, не решат ли перевозчики поднять цены на проезд в общественном транспорте. Однако если автобусы ездят по регулируемому тарифу, то волноваться не стоит. В этом случае стоимость проезда увеличивается раз в год. А вот перевозчики, которые возят пассажиров по нерегулируемому тарифу, имеют право поменять цену билета.

В Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области уже поступили подобные уведомления.

- На сегодняшний день есть два уведомления от перевозчиков. Это ИП Князев, который работает на направлении «Владимир-Собинка», «Владимир-Лакинск», «Владимир-Ставрово». Он хотел увеличить стоимость проезда с 15 июля. Такое же уведомление мы получили от ИП Морозова, который работает на маршруте «Владимир – Мордыш». В прошлую пятницу у нас была проведена встреча с Ассоциацией перевозчиков, где мы договорились о том, что повышение проезда будет приостановлено. Прорабатывается возможность поставки бензина напрямую перевозчикам с баз, - рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Олег Табунщик.

В свою очередь, глава транспортного ведомства Владимир Перцев подчеркнул, что проблемы с топливом временные, и над их решением работает оперативный штаб во главе с губернатором. Однако сроков нормализации ситуации он назвать не смог.

Также власти рассматривают варианты закупки альтернативного вида транспорта - газомоторных автобусов, электробусов, троллейбусов на автономном ходу.