Появились новые подробности ЧП с сотрудниками водоканала Владимира

Фото: Прокуратура Владимирской области

Ранее в Следственном управлении СК России по Владимирской области сообщили о заведении уголовного дела по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего гибель двух лиц.

По предварительным данным, ЧП случилось 23 июня на улице Судогодское шоссе у дома №27 «Ж».

Наши источники в правоохранительных органах региона озвучили новые детали произошедшего. Оказалось, что на этом участке проводились работы по замене старой трубы на новую. Бригада откачивала воду из канализационного колодца, после чего спускалась туда и ставила заглушку на время работ, чтобы не поступала вода. Так продолжалось несколько дней, и 23 июня рабочий вновь полез ставить заглушку.

Однако мужчине стало плохо, и ему на помощь поспешил второй член бригады. Второму удалось вытащить первого, но он сам почувствовал дурноту. Тогда за работником поочередно спустились еще три человека, в том числе 36 и 41-летний мастера. Им удалось вытащить товарища наверх, но все трое тоже почувствовали себя плохо.

Спасенный ими рабочий тем временем пришел в себя и попытался оказать помощь тем, кто был в колодце, но спуститься уже не смог. Вскоре прибывшие сотрудники МЧС достали всех находившихся внизу людей. К сожалению, оба мастера скончались, а третьего мужчину откачали и доставили в больницу, как и еще одного пострадавшего. Пятый член бригады от госпитализации отказался.

Расследование уголовного дела продолжается.

По предварительным данным, бригада отравилась ядовитыми веществами, исходившими из канализации, однако конкретное вещество пока устанавливается.