Во Владимире двое сотрудников водоканала погибли во время работ в колодце

Фото предоставлено администрацией города Владимира.

О трагическом происшествии во время ремонтно-восстановительных работ 23 июня сообщили в администрации города Владимира. По предварительным данным, ЧП случилось в канализационном колодце.

Как уточнили в мэрии, бригада сотрудников МУП «Владимирводоканал» занималась техническими ремонтно-восстановительными работами, и в ходе работ произошел несчастный случай, в результате которого пострадали четверо мужчин из числа сотрудников организации. К сожалению, двое пострадавших скончались.

- Пострадавшим оказывается необходимая помощь, их жизнь находится вне опасности, - уточнила официальный представитель администрации города Владимира Юлия Жирякова.

В мэрии не стали вдаваться в дальнейшие подробности, отметив, что на месте работает следственно-оперативная группа, а также руководство города и МУП «Владимирводоканал», и выразили соболезнования родным и близким погибших.

В прокуратуре Владимирской области уточнили, что инцидент произошел возле дома №27Ж по улице Судогодское шоссе.

- Произошла гибель двух работников, спустившихся в канализационный колодец, еще двое доставлены в больницу, - сообщила старший помощник прокурора региона Татьяна Логинова.

На место выехала заместитель прокурора города Владимира Яна Титова. Надзорное ведомство начало по данному факту проверку.

Фото из телеграм-канала прокуратуры Владимирской области.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области пока от комментариев воздержались, заявив, что сейчас следователи продолжают работу на месте происшествия.

Между тем, наши источники в правоохранительных органах региона добавили, что в качестве одной из версий рассматривается отравление метаном в колодце. Предварительно известно, что один из работников бригады спустился вниз, но потерял сознание. Ему на помощь отправился второй, которому тоже стало плохо. Их коллеги также попытались оказать помощь товарищам и тоже получили отравление метаном. Впрочем, пока это только версия. Более детальную информацию правоохранительные органы обещают предоставить позднее.