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НовостиПроисшествия21 июня 2026 9:53

В Петушинском округе один человек погиб во время пожара в жилом доме

Во Владимирской области на пожаре погиб мужчина
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 21 июня в 8.09 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о возгорании, случившемся в Петушинском округе в деревне Леоново.

Как оказалось, дым, идущий из-под крыши частного жилого дома, увидел сосед, который без промедления позвонил на номер «112».

На место прибыли шесть сотрудников МЧС на двух машинах. Два звена газодымозащитников проследовали внутрь горящего дома и ликвидировали пламя, общая выгоревшая площадь составила 35 квадратных метров. К сожалению, на месте пожара обнаружено тело 47-летнего мужчины.

По предварительной версии дознавателей МЧС, возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем.