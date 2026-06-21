В Петушинском округе один человек погиб во время пожара в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 21 июня в 8.09 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о возгорании, случившемся в Петушинском округе в деревне Леоново.

Как оказалось, дым, идущий из-под крыши частного жилого дома, увидел сосед, который без промедления позвонил на номер «112».

На место прибыли шесть сотрудников МЧС на двух машинах. Два звена газодымозащитников проследовали внутрь горящего дома и ликвидировали пламя, общая выгоревшая площадь составила 35 квадратных метров. К сожалению, на месте пожара обнаружено тело 47-летнего мужчины.

По предварительной версии дознавателей МЧС, возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем.