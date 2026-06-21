Во Владимирской области объявлена угроза атаки БПЛА

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Как сообщили в Министерстве региональной безопасности Владимирской области около 10 часов утра 21 июня, в регионе объявлена угроза атаки беспилотными летательными аппаратами. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и избегать открытых пространств.

Данное предупреждение было опубликовано через канал экстренного оповещения населения в мессенджере MAX.

Стоит отметить, что в полдень 20 июня также объявлялась угроза атаки беспилотников, отбой по которой дали в тот же день уже около пяти часов вечера.