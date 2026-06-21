В Судогодском округе жители пожаловались на плохое состояние автодорог

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, жители поселка Андреево пришли на личный прием к прокурору региона Ивану Грибову, которому рассказали о проблемном состоянии местных дорог.

В ходе проверки, проведенной совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, прокуратура Судогодского округа установила, что автодороги «Андреево-Картмазово» и «Павловское-Эсино-Красный Маяк-Андреево — Тюрмеровка» содержатся с недочетами. В частности, проверяющие обнаружили деревья, нависшие над проезжей частью, что создает угрозу проезжающим машинам.

По результатам проверки руководителю ГБУ «Владупрадор» было внесено представление, после чего деревья и кустарники, свисавшие над проезжей частью, спилили.