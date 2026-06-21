Иван Грибов досрочно уходит с поста прокурора Владимирской области

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Как сообщил сенатор Совета Федерации от Владимирской области Андрей Шохин, верхняя палата парламента России поддержала кандидатуру Ивана Грибова на должность прокурора Республики Башкортостан. Его кандидатуру внес на рассмотрение в Совфед Президент России.
Таким образом, назначенный три года назад на пост прокурора Владимирской области Иван Грибов покинет свое кресло досрочно и уедет в другой регион.
Андрей Шохин отметил, что Иван Грибов зарекомендовал себя, как требовательный и опытный руководитель, пользующийся уважением всех ветвей власти и коллег, а также пожелал ему успехов на новом рабочем месте.
Кто будет назначен прокурором Владимирской области — пока неизвестно.