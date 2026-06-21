В Гусь-Хрустальном стартовал капитальный ремонт здания вокзала

Фото: глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов

Как сообщает глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов, в городе хрусталя подрядчики приступили к капитальному ремонту здания вокзала. Работы ведутся в рамках трехстороннего соглашения, подписанного Правитеьством Владимирской области, администрацией Гусь-Хрустального и ОАО «РЖД», которое и является заказчиком работ.

Планируется, что подрядчик завершит все необходимые мероприятия до конца текущего года.

Алексей Соколов отметил, что ранее в рамках этого же соглашения была благоустроена привокзальная площадь, получившая новое покрытие, стоянки для междугородних автобусов, фонари и павильон.