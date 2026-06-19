Владимир Савинов уволился с поста главврача больницы №4 города Владимира

Фото со страницы Правительства Владимирской области.

19 июня стало известно, что главный врач городской больницы №4 города Владимира Владимир Савинов уволился со своего поста по собственному желанию. Эту информацию нашему изданию подтвердили в пресс-службе Правительства Владимирской области со ссылкой на региональный Минздрав.

Точные причины ухода главврача со своего поста неизвестны. Но он вполне может быть связан с разгоревшимся недавно скандалом из-за сломавшегося ангиографа. Напомним, что о его поломке стало известно в июне, когда в городской больнице №4 Владимира перестал работать сосудистый центр. В итоге, скандал пришлось комментировать вице-губернатору Владимиру Куимову. По его словам, поломка высокотехнологичного оборудования произошла из-за отсутствия нормального технического обслуживания прибора, которое должно проводится раз в полгода. Однако выяснилось, что с 2021 года больница не заключила ни одного договора на обслуживание.

В итоге, этот скандал заставил областные власти начать проверку не только горбольницы №4 во Владимире, но и всех больниц области, где установлено так называемое «тяжелое оборудование». Глава региона попросил подключиться к этому вопросу Счетную палату области.