Во владимирской больнице №4 пообещали отремонтировать ангиограф

фото со страницы Правительства Владимирской области

Ангиограф в городской больнице №4 Владимира будет восстановлен, сообщил вице-губернатор Владимир Куимов.

На данный момент отработана возможность приобретения оборудования в рассрочку, поставщики подтверждены, необходимая закупочная документация подготовлена, в скором времени будут объявлены торги.

По словам Куимова, причиной выхода из строя высокотехнологичного оборудования является его низкое техническое обслуживание, которое должно проводится раз в полгода. Однако выяснилось, что с 2021 года больница не заключила ни одного договора на обслуживание. В связи с этим будет проведена внутренняя проверка.

По поручению губернатора подобные проверки пройдут во всех больницах области, где установлено так называемое «тяжелое оборудование». Глава региона попросил подключиться к этому вопросу и Счетную палату области.