Во Владимирском централе по требованию прокуратуры проводится ремонт

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в тюрьме, более известной, как Владимирский централ, сотрудники прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провели проверку, которая вскрыла некоторые нарушения.

Так, надзорное ведомство обратило внимание на нарушение санитарных норм, что выражалось в состоянии помывочных боксов режимных корпусов. В частности, на стенах и кафельной плитке были обнаружены повреждения.

В связи с этим спецпрокуратура обратилась с иском во Фрунзенский районный суд Владимира, потребовав привести душевые в порядок. Суд это требование удовлетворил, и сейчас во Владимирском централе проводится косметический ремонт помывочных боксов.