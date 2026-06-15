Во Владимире полиция проводит проверку из-за жестокого обращения с кошками

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Во Владимире проводится проверка из-за погибшей кошки на крыльце пушистого доброцентра "Дорога добра".

Напомним, что на прошлой неделе жительница дома №44-б на улице Чайковского обнаружила у доброцентра две сумки. В одной из них она увидела кота, на шее которого были завязаны узлы от двух пакетов, а передние и задние лапы были связаны скотчем. Женщина освободила животное, и оно от страха убежало.

Во второй сумке находилась коробка, обмотанная желтой лентой. Внутри лежала мертвая белая кошка. Животное задохнулось, поскольку в коробке не было дырок, а сама сумка была очень плотная.

Сотрудники доброцентра смогли выяснить, кто оставил им на крыльце такой "подарок". Это оказалась местная жительница, которая недавно потеряла отца и пыталась пристроить его домашних любимцев. Добрые руки не нашлись, так кошки оказались у доброцентра.

Женщина, которая нашла кошек, и руководитель доброцентра Юлия Буйницкая написали заявление в полицию.

- По данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном УМВД.