Связала лапы, сунула в сумку: жительница Владимира подкинула кошек в доброцентр

Сумки с кошками оставили у доброцентра "Дорога добра". Фото предоставлено Надеждой Тарасовой Щеглеватых

На днях во Владимире произошел вопиющий случай жестокости по отношению к братьям нашим меньшим. На крыльце пушистого доброцентра «Дорога добра» обнаружили двух котов, лапы которых были связаны скотчем, сами животные находились в плотных сумках, из которых не могли выбраться.

Страшная находка

Эта история произошла вечером 8 июня. Около половины пятого вечера жительница дома №44-б на улице Чайковского Надежда пошла выносить мусор и увидела, что у крыльца доброцентра лежат две сумки. В одной из них что-то шевелилось. Присмотревшись, женщина увидела торчащую голову черного кота. Она поспешила ему на помощь.

- Подхожу и вижу, как ручки сумки узлом завязаны на шее кота, я трясущимися руками начала их развязывать. Смотрю, а там узлы от второй сумки. Пытаюсь достать бедное животное и вижу, что его передние и задние лапы обмотаны скотчем, чтобы он не смог самостоятельно выбраться. Я кое-как освободила его, и он от страха убежал, - вспоминает Надежда Тарасова Щеглеватых.

Но еще более страшная находка была впереди. Неподалеку от сумки женщина увидела еще одну. Сначала подумала, что может кто-то оставил корм, но все-таки решила подойти и проверить.

- В сумке оказалась узкая коробка, размером примерно 15 на 40 сантиметров. Она была плотно обмотана желтой лентой и в ней не было ни одной дырочки. Я надорвала край и увидела, что внутри лежит кошка. Меня охватил ужас, я начала быстрее рвать коробку, но было уже поздно. Животное не дышало, зрачки не реагировали на свет, нос посинел, но тело еще было теплым. Внутри коробки повсюду была шерсть, фекалии, видимо, кошка изо всех сил старалась выбраться. Но не смогла и задохнулась, это была страшная, мучительная смерть. Из глаза животного вытекала слеза. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами, я даже спать не могу, - признается Надежда.

Белая кошка задохнулась в коробке_фото предоставлено Надеждой Тарасовой Щеглеватых

«Я вам подарок оставила»

Женщина тут же позвонила руководителю доброцентра Юлии Буйницкой и рассказала о случившемся. Оказалось, что около четырех часов сотруднице центра поступил странный звонок.

- Ей позвонила женщина со словами: «Я вам подарок у двери оставила». Илона (сотрудница – авт.) подумала, что речь идет о корме и сказала, что доброцентр закрыт. После этого она позвонила мне и другим волонтерам, но никто не смог оперативно приехать на место. Тогда Илона перезвонила женщине и сказала ей об этом. Однако та лишь бросила: «Я в теньке сумки оставила, увидите». И после этот звонок от Надежды. Мы были в ужасе, плакали всем приютом, - говорит Юлия Буйницкая.

Илона пыталась связаться с женщиной, но та не брала трубку. Тогда написала ей смс, где спросила, она ли привезла кошек. Неизвестная отрицать не стала, наоборот, заявила, что сразу сказала об оставленных животных.

Коробка была узкая и находилась в плотной сумке. Фото предоставлено Надеждой Тарасовой Щеглеватых

Засветилась на камере

Чуть позже Надежда вместе с мужем начали просматривать кадры с камеры, установленной на окне в спальне. Она расположена так, чтобы было видно парковку, заодно она захватывает крыльцо доброцентра.

- Наша камера не записывает видео, но реагирует на движения и делает фотографии. Отсмотрев записи, мы с мужем увидели, как в 15.50 остановилась машина, из которой вышла женщина. В руках у нее были две сумки. Никого другого в это время не было, значит это именно она оставила умирать кошек, - рассказывает Надежда.

Со своей стороны, Юлия Буйницкая провела свое расследование и смогла вычислить неизвестную. Оказалось, что у той трое детей и работает она в детском саду нянечкой. При этом все ее друзья и знакомые отзываются о женщине как о доброй и порядочной.

- Говорят, что она недавно похоронила отца, и кошки остались от него. Сначала она пыталась их пристроить, но видимо, не вышло, и женщина решилась на такой страшный шаг. Но это ее нисколько не оправдывает. Уж лучше бы просто выпустила их на улицу, как это делает большинство людей. По крайней мере они бы были живы, - подчеркивает Юлия Буйницкая. – Ведь я нашла эту женщину в социальных сетях, прислала ей ссылку на пост о произошедшем. А в ответ получила лишь плачущие смайлики и «простите меня, пожалуйста». А несколько дней спустя и вовсе начала отрицать, что оставила кошек со связанными лапами.

Надежда и Юлия Буйницкая написали заявление в полицию. Они хотят, чтобы женщину, отправившую животных на верную смерть, наказали, и чтобы другие люди поняли, что за свои поступки нужно уметь отвечать.

Кстати, спасенного черного кота теперь подкармливают. Однако теперь он боится людей и выходит из подвала только ночью. Волонтеры надеются, что смогут его поймать и найти ему добрые руки.

Редакция «КП» запросила официальную информацию по факту случившегося в областном УМВД.