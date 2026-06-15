Более 14 тысяч владимирских семей подали заявление на получение семейной выплаты

. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Отделение СФР по Владимирской области начало принимать заявления на получение новой семейной выплаты. За первые две недели июня поступило уже более 14 тысяч заявлений, и выплата уже назначена 3 100 родителям.

На выплату претендуют родители (усыновители, опекуны и попечители) двух и более детей, которые в прошлом году официально работали и платили НДФЛ. Размер выплаты определяется как разница между суммой исчисленного налога на доходы физических лиц и суммой, исчисленной с того же дохода, в размере 6%. То есть, если налог уплачивался по ставке 13%, компенсация составит 7%.

Получить выплату может каждый из работающих родителей. Главное условие - родитель и дети должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны. Кроме того, среднедушевой доход не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе. Для Владимирской области этот порог составляет 25 801 рублей на человека.

Как отметил управляющий Отделением СФР по Владимирской области Антон Курбаков, подать заявление можно до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. В 2026 году можно обратиться за средствами за 2025 год. Выплата предоставляется один раз в год, и право на неё требуется подтверждать ежегодно.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или в любой удобной клиентской службе Отделения СФР по Владимирской области.