Во Владимире с пенсионеров повторно взыскали долг за коммунальные услуги

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку по обращению местного жителя, рассказавшего о нарушении со стороны судебных приставов.

В ходе проверки было установлено, что служба ФССП Владимира завела исполнительные производства на супругов-пенсионеров, которые имели долг за коммунальные услуги. В мае минувшего года судебному приставу-исполнителю поступила информация от ресурсоснабжающей организации, в которой говорилось, что супруги полностью погасили долг в добровольном порядке, и претензий к ним нет.

Однако ФССП, несмотря на эту информацию, взыскала долг с пенсионеров повторно. Прием данную ошибку приставы долгое время не исправляли.

После вмешательства прокуратуры руководителю УФССП России по Владимирской области было внесено представление, после чего излишне взысканная сумма была возвращена супружеской паре.