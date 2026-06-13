Во Владимире ликвидирован пожар в производственном здании

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 12 июня в 23.15 диспетчеры пожарной охраны Владимира приняли тревожный сигнал с улицы Полины Осипенко, 53, где произошел пожар в производственном здании.

На место ЧП немедленно выехали 17 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. Пламя удалось локализовать, и через некоторое время полностью ликвидировать. Общая выгоревшая площадь составила 50 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.