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НовостиПроисшествия13 июня 2026 10:45

Во Владимире ликвидирован пожар в производственном здании

Во Владимирской области потушили пожар на производстве
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 12 июня в 23.15 диспетчеры пожарной охраны Владимира приняли тревожный сигнал с улицы Полины Осипенко, 53, где произошел пожар в производственном здании.

На место ЧП немедленно выехали 17 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. Пламя удалось локализовать, и через некоторое время полностью ликвидировать. Общая выгоревшая площадь составила 50 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.