Во Владимире проверили места продажи овощей и фруктов

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, сотрудники мэрии совместно с представителями ООО «Владимирский центральный рынок» и Управления Роспотребнадзора по Владимирской области провели очередной рейд по проверке точек по продаже овощей и фруктов.

В горадминистрации напомнили, что универсальные ярмарки, на которых можно торговать, расположены у дома №8 по улице Егорова, у дома №60 по улице Юбилейная, а также в районе дома №46 по проспекту Строителей. Организатором этих ярмарок является «Владимирский центральный рынок».

В ходе рейда серьезных нарушений в работе торговых точек не обнаружено. Подобные мероприятия продолжатся в будущем.