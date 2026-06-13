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НовостиОбщество13 июня 2026 9:18

Во Владимире проверили места продажи овощей и фруктов

Рейдовое мероприятие состоялось 11 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, сотрудники мэрии совместно с представителями ООО «Владимирский центральный рынок» и Управления Роспотребнадзора по Владимирской области провели очередной рейд по проверке точек по продаже овощей и фруктов.

В горадминистрации напомнили, что универсальные ярмарки, на которых можно торговать, расположены у дома №8 по улице Егорова, у дома №60 по улице Юбилейная, а также в районе дома №46 по проспекту Строителей. Организатором этих ярмарок является «Владимирский центральный рынок».

В ходе рейда серьезных нарушений в работе торговых точек не обнаружено. Подобные мероприятия продолжатся в будущем.