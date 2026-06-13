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НовостиОбщество13 июня 2026 8:27

В Камешково проходят торжества по поводу 75-летия города

Торжественные мероприятия проводятся в течение двух дней
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация Камешковского муниципального округа

Фото: администрация Камешковского муниципального округа

Как сообщает администрация города Камешково, День города совпал здесь с Днем России, так что камешковцы фактически отметили двойной праздник.

Глава Камешковского округа Анатолий Курганский обратился к землякам со словами поздравления, отметив, что за 75 лет город прошел достойный путь и было сделано много хорошего. Сейчас современный облик обрела площадь имени Ленина, а также благоустраиваются дворы, скверы и другие общественные пространства.

В большом зале ДК Камешково состоялся праздничный концерт, перед собравшимися выступали творческие коллективы.

В течение 12 июня на территории города проводились торжественные мероприятия, а 13 июня в 11.00 стартовал велопробег, посвященный Дню города и Дню России.