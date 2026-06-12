В Судогде нашли тело утонувшего мужчины

фото ГУ МЧС по Владимирской области

12 июня во Владимирской области произошла еще одна трагедия на воде. В 12.35 спасателям поступило сообщение о том, что в реке Судогда, в месте не оборудованном для купания, обнаружено тело неизвестного мужчины, сообщает региональное управление МЧС.

Тело извлечено из воды сотрудниками полиции. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются. От МЧС России привлекались 1 человек, 1 единица техники.

Таким образом, с начала текущего года на водоемах погибло уже 9 человек, среди которых двое детей.

МЧС призывает жителей региона купаться только в специально оборудованных местах, внимательно следить за детьми и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Для купания в области официально определено 37 мест.