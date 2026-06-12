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НовостиПроисшествия12 июня 2026 11:52

В Судогде нашли тело утонувшего мужчины

Место было запрещено для купания
Алексей СУХОВ
фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

12 июня во Владимирской области произошла еще одна трагедия на воде. В 12.35 спасателям поступило сообщение о том, что в реке Судогда, в месте не оборудованном для купания, обнаружено тело неизвестного мужчины, сообщает региональное управление МЧС.

Тело извлечено из воды сотрудниками полиции. Обстоятельства и причины гибели устанавливаются. От МЧС России привлекались 1 человек, 1 единица техники.

Таким образом, с начала текущего года на водоемах погибло уже 9 человек, среди которых двое детей.

МЧС призывает жителей региона купаться только в специально оборудованных местах, внимательно следить за детьми и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Для купания в области официально определено 37 мест.